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Дальнее зарубежье 26.07.2021 15:00

Ведущая партия Туниса обвинила президента страны в государственном перевороте

Крупнейшая партия Туниса "Ан-Нахда" осудила решение президента Каиса Саида об отставке премьер-министра Хишама аль-Мешиши и замораживании работы парламента, сообщает Euronews.

"Это государственный переворот, направленный против революции и против конституции", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее странице в Facebook. В нем отмечается, что члены партии не смирятся с решениями Саида и "защитят революцию".

В заявлении речь идет о революции 2010-2011 годов, когда, после волны всеобщего недовольства политикой президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, президент ушел в отставку.

Также в заявлении "Ан-Нахды" сообщается, что президент Саид не консультировался по поводу своего решения с лидером партии и спикером парламента Рашидом Ганнуши. Этот политик заявил, что "приостановка работы парламента является неконституционной, незаконной и недействительной".

Ганнуши вместе с несколькими другими законодателями попытался попасть в парламент, но был остановлен солдатами.

Президент Саид сообщил о приостановке работы парламента и снятии с должности премьера в воскресенье вечером. Конституция Туниса не позволяет президенту распустить парламент, однако разрешает приостановить его работу. Президент пояснил, что работа парламента будет заморожена на 30 дней.

Решение было принято после прошедших в Тунисе акций протеста против правительства. Тунисцы были недовольны тем, как кабинет министров решал проблему с распространением COVID-19.

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Тэги: ТУНИС, ПАРЛАМЕНТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]