Ведущая партия Туниса обвинила президента страны в государственном перевороте

Крупнейшая партия Туниса "Ан-Нахда" осудила решение президента Каиса Саида об отставке премьер-министра Хишама аль-Мешиши и замораживании работы парламента, сообщает Euronews.

"Это государственный переворот, направленный против революции и против конституции", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее странице в Facebook. В нем отмечается, что члены партии не смирятся с решениями Саида и "защитят революцию".

В заявлении речь идет о революции 2010-2011 годов, когда, после волны всеобщего недовольства политикой президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, президент ушел в отставку.

Также в заявлении "Ан-Нахды" сообщается, что президент Саид не консультировался по поводу своего решения с лидером партии и спикером парламента Рашидом Ганнуши. Этот политик заявил, что "приостановка работы парламента является неконституционной, незаконной и недействительной".

Ганнуши вместе с несколькими другими законодателями попытался попасть в парламент, но был остановлен солдатами.

Президент Саид сообщил о приостановке работы парламента и снятии с должности премьера в воскресенье вечером. Конституция Туниса не позволяет президенту распустить парламент, однако разрешает приостановить его работу. Президент пояснил, что работа парламента будет заморожена на 30 дней.

Решение было принято после прошедших в Тунисе акций протеста против правительства. Тунисцы были недовольны тем, как кабинет министров решал проблему с распространением COVID-19.