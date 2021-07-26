Ведущая партия Туниса обвинила президента страны в государственном перевороте

Крупнейшая партия Туниса "Ан-Нахда" осудила решение президента Каиса Саида об отставке премьер-министра Хишама аль-Мешиши и замораживании работы парламента, сообщает Euronews.
"Это государственный переворот, направленный против революции и против конституции", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее странице в Facebook. В нем отмечается, что члены партии не смирятся с решениями Саида и "защитят революцию".
В заявлении речь идет о революции 2010-2011 годов, когда, после волны всеобщего недовольства политикой президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, президент ушел в отставку.
Также в заявлении "Ан-Нахды" сообщается, что президент Саид не консультировался по поводу своего решения с лидером партии и спикером парламента Рашидом Ганнуши. Этот политик заявил, что "приостановка работы парламента является неконституционной, незаконной и недействительной".
Ганнуши вместе с несколькими другими законодателями попытался попасть в парламент, но был остановлен солдатами.
Президент Саид сообщил о приостановке работы парламента и снятии с должности премьера в воскресенье вечером. Конституция Туниса не позволяет президенту распустить парламент, однако разрешает приостановить его работу. Президент пояснил, что работа парламента будет заморожена на 30 дней.
Решение было принято после прошедших в Тунисе акций протеста против правительства. Тунисцы были недовольны тем, как кабинет министров решал проблему с распространением COVID-19.
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