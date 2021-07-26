Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0023 RUR   0.023 GBR   2.3372 TRY   0.1987

Цена на нефть

23.07 $/bbl   WTI 71.65 -0.26 Brent 73.54 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.07.2021 16:01

Американский генерал обещает поддержку афганской армии с воздуха

США будут оказывать помощь афганской армии, в том числе поддерживая ее действия на земле авиаударами, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

В ходе рабочего визита в Кабул Маккензи встретился с министром обороны Афганистана Бисмилла Мухаммади, сообщила пресс-служба оборонного ведомства ИРА.

"На встрече обсуждалась дальнейшая помощь США и сотрудничество с Национальными силами обороны и безопасности Афганистана. Генерал Маккензи подчеркнул, что США будут продолжать оказывать помощь и сотрудничать с афганской армией, а также продолжат авиаудары в поддержку афганских партнеров", - говорится в сообщении.

В свою очередь генерал Мухаммади поблагодарил США за их помощь и сотрудничество с афганскими силовыми структурами и подчеркнул, что продолжение сотрудничества США с Афганистаном в борьбе с терроризмом очень эффективно и важно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]