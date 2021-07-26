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СНГ 26.07.2021 15:45

Генпрокурор Беларуси оценил в $500 млрд ущерб стране от действий Германии в годы войны

Материальный ущерб Беларуси в годы Великой Отечественной войны от действий Германии составил не менее $500 млрд, заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

Как передало госагентство БелТА, генеральная прокуратура изучает материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями немцев и их пособников в годы войны. "По словам Шведа, после изучения всех архивных материалов, в том числе, Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма может составлять не менее $500 млрд в нынешних ценах", - говорится в сообщении агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВОЙНА, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]