Генпрокурор Беларуси оценил в $500 млрд ущерб стране от действий Германии в годы войны

Материальный ущерб Беларуси в годы Великой Отечественной войны от действий Германии составил не менее $500 млрд, заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

Как передало госагентство БелТА, генеральная прокуратура изучает материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями немцев и их пособников в годы войны. "По словам Шведа, после изучения всех архивных материалов, в том числе, Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма может составлять не менее $500 млрд в нынешних ценах", - говорится в сообщении агентства.