Генпрокурор Беларуси оценил в $500 млрд ущерб стране от действий Германии в годы войны

Материальный ущерб Беларуси в годы Великой Отечественной войны от действий Германии составил не менее $500 млрд, заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед.
Как передало госагентство БелТА, генеральная прокуратура изучает материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями немцев и их пособников в годы войны. "По словам Шведа, после изучения всех архивных материалов, в том числе, Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма может составлять не менее $500 млрд в нынешних ценах", - говорится в сообщении агентства.
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в США и Великобритании
Армения пытается сорвать реализацию трехсторонних договоренностей – глава МИД Азербайджана
Баку пока не получил ответа от Еревана на предложения по началу делимитации границы и подписанию мирного договора – глава МИД Азербайджана
АИК определилась со страховщиком сотрудников по ДМС
Погрузки в Клайпедском порту в I полугодии сократились на 0,2%, по жидким грузам - на 22%
Цены на нефть снижаются из-за опасений о спросе, росте числа заражений коронавирусом
В Баку предупреждают о штормовом ветре и волнах до 7 метров на Каспии с 27 июля
Азербайджан не обсуждает открытия сухопутных границ в ближайшее время – помощник президента
Власти Азербайджана ужесточают требования к применению COVID-паспортов
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
Впервые в небе над Карабахом самолеты AZAL получили радиопозывные сигналы
По итогам полугодия Банк Республика продемонстрировал рост по всем финансовым показателям
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом