Армения пытается сорвать реализацию трехсторонних договоренностей – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения стремится нарушить трехсторонние договоренности от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Прошло более 8 месяцев от подписания первого трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года) и более 6 месяцев с момента подписания второго трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ (от 11 января 2021 года). Часть пунктов было реализовано, часть – нет. Но, действительно, с реализацией некоторых пунктов этих заявлений имеются проблемы. Армения мешает их реализации», - сказал Байрамов в понедельник на брифинге с главой МИД Сербии.

Байрамов привел несколько примеров нарушения армянской стороной договоренностей. «Например, карты минных полей, которые являются частью военных операций. По условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года все военные операции должны были прекратиться. Но что мы видим? Армения 6 месяцев отрицала наличие таких карт. Потом премьер Армении говорит, что Ереван передал Азербайджану лишь небольшую часть мирных полей», - отметил он.

По словам министра, второй пример – открытие коммуникаций в регионе. «Это очень важный момент, по которому 11 января 2021 года было подписано отдельное трехстороннее заявление с конкретными обязательствами сторон. В январе-феврале велась активная работа, было проведено 6 встреч. Но потом мы стали замечать, что перед выборами в Армении, из Еревана стала звучать противоречивая риторика. После выборов опять противоречивая риторика звучит из Еревана. Мы считаем, что все разногласия должны решаться через рабочую группу», - подчеркнул он.

Байрамов третьим моментом отметил отказ Армении от начала делимитации госграницы с Азербайджаном. «Армения сама сегодня страдает от неопределенности по этому вопросу и поэтому Армения должна принять реальность. Азербайджан готов к делимитации, но со стороны Армении не видим встречного ответа», - сказал он.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Армения долгие годы занимала деструктивную позицию в переговорах с Азербайджаном. «Сегодня, основные дискуссии должны вестись вокруг трехсторонних заявлений. Чтобы навредить этому процессу, политическое руководство Армении пытается внести в повестку дня какие-то другие вопросы и принципы, представлявшими важность в прошлом. Армения, рано или поздно, должна понять, что расшатывать процесс на каждом его этапе, мешать нормализации, делать неприемлемые заявления – все это мешает установлению мира и спокойствия в регионе. И это, конечно, невыгодно никому. Но я считаю, что больше всего от этого страдает Армения. Мы полагаем, что политическое руководство Армении рано или поздно осознает это, и мы увидим более конструктивные и реальные шаги с их стороны», - добавил Байрамов.

Э.Шафиев, А.Азизов