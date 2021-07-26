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Дальнее зарубежье 26.07.2021 17:32

В пострадавшей от наводнений китайской провинции ожидаются сильные дожди

Китайская провинция Хэнань, в которой ранее в июле произошли сильные наводнения, на этой неделе вновь столкнется с проливными дождями, сообщают в понедельник западные и китайские СМИ.

Согласно прогнозам синоптиков, ливни ожидаются с понедельника по четверг. В частности, они пройдут в уже пострадавших от наводнений городах Синьян, Чжумадянь, Чжоукоу, Шанцю, Кайфын, Пуян, Синьсян, Хэби и Аньан.

Это осложнит работу спасателей, доставку в Хэнань питьевой воды и еды, а также - ремонт пострадавших от стихии дамбы. Для доставки питьевой воды, медикаментов, и продовольствия в пострадавшие районы пока что используются военные вертолеты.

Власти провинции Хэнань сообщили, что число жертв наводнений выросло до 69 человек. Пять человек все еще числятся пропавшими без вести. Наводнения начались 17 июля и затронули почти 13 млн человек. Было разрушено около 8,8 тыс. домов.

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Тэги: КИТАЙ, НЕПОГОДА, ПРОВИНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]