Казахстан рассматривает возможность запуска морского круиза по Каспию между Актау и Астраханью

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин обсудили возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю, сообщила пресс-служба правительства республики в понедельник.
Круиз между городами Актау и Астрахань будет способствовать развитию торгово-экономического потенциала приграничных регионов, отмечается в сообщении.
Также во время встречи Мамин и Бабушкин затронули вопросы приграничного сотрудничества государств в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.
Для наращивания темпов взаимной торговли были рассмотрены перспективы создания центра приграничной торговли.
"В текущем году активно восстанавливается динамика взаимной торговли между РК и РФ. За январь-май 2021 года товарооборот вырос на 26,2% и составил $8,6 млрд. Экспорт Казахстана в Россию увеличился более чем на 40%. Первостепенной задачей является доведение показателей товарооборота до $20 млрд к уровню 2019 года", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в ходе беседы казахстанский премьер отметил возможности расширения сотрудничества в судостроительной сфере с перспективой развития проектов промышленной кооперации, упомянув опыт судостроительных предприятий Астраханской области.
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