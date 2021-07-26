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Регион 26.07.2021 18:05

Казахстан рассматривает возможность запуска морского круиза по Каспию между Актау и Астраханью

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин обсудили возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю, сообщила пресс-служба правительства республики в понедельник.

Круиз между городами Актау и Астрахань будет способствовать развитию торгово-экономического потенциала приграничных регионов, отмечается в сообщении.

Также во время встречи Мамин и Бабушкин затронули вопросы приграничного сотрудничества государств в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.

Для наращивания темпов взаимной торговли были рассмотрены перспективы создания центра приграничной торговли.

"В текущем году активно восстанавливается динамика взаимной торговли между РК и РФ. За январь-май 2021 года товарооборот вырос на 26,2% и составил $8,6 млрд. Экспорт Казахстана в Россию увеличился более чем на 40%. Первостепенной задачей является доведение показателей товарооборота до $20 млрд к уровню 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе беседы казахстанский премьер отметил возможности расширения сотрудничества в судостроительной сфере с перспективой развития проектов промышленной кооперации, упомянув опыт судостроительных предприятий Астраханской области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, КРУИЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]