Около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов в Литве разместят в палаточном городке под надзором Службы общественной безопасности

Для разрешения кризиса с нелегальной миграцией в Литве 1,5 тыс. иностранцев разместят в палаточном городке на полигоне в Рудининкае Шальчининкского района республики, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Принято решение, сейчас отправлены палатки на полигон в Рудининкай, который является территорией, находящейся под надзором Службы общественной безопасности. Там точно будет просто обеспечить вопросы безопасности и очень благоприятная территория, на которой можно будет, скорее всего, разместить 1,5 тыс. человек и расселить их там. Палатки уже отправились туда, люди работают, надеемся, что очень скоро мы сможем привезти туда людей", - сказала министр журналистам в понедельник.

По ее словам, на заставах нет возможности держать мигрантов, поскольку это осложняет работу должностных лиц.

По последним данным Службы охраны государственной границы Литвы, с начала года в республике на границе с Белоруссией задержали более 2,7 тысячи нелегальных мигрантов.

Пограничники утверждают, что основная часть задержанных прибывает в Литву, чтобы затем попасть в государства Западной Европы. Политики считают наплыв мигрантов "гибридной атакой" "белорусского режима".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их ловить", - сказал Лукашенко.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Белоруссии правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. 9 июля Литва начала строить на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.