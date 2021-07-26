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Дальнее зарубежье 26.07.2021 15:10

Правительственные войска Афганистана отстояли в боях с талибами контроль над плотиной в провинции Герат

Правительственные силы отбили атаку боевиков движения "Талибан" на блокпосты на плотине Сальма в уезде Чишти-Шариф провинции Герат на западе Афганистана, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на полицию региона.

"Атака была отражена, в результате чего пять талибов были убиты и семь ранены", - говорится в сообщении

Плотина Салъма представляет собой гидроэлектростанцию и ирригационные сооружения на реке Харируд. Проект финансировался и строился правительством Индии в качестве помощи населению Афганистана.

По сообщениям афганских СМИ, гидроэлектростанция производит до 42 МВт электроэнергии, а объем воды в плотине в состоянии оросить до 75 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Плотина была открыта 4 июня 2016 года премьер-министром Индии Нарендрой Моди вместе с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГЕРАТ, ПЛОТИНА, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]