Правительственные войска Афганистана отстояли в боях с талибами контроль над плотиной в провинции Герат

Правительственные силы отбили атаку боевиков движения "Талибан" на блокпосты на плотине Сальма в уезде Чишти-Шариф провинции Герат на западе Афганистана, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на полицию региона.

"Атака была отражена, в результате чего пять талибов были убиты и семь ранены", - говорится в сообщении

Плотина Салъма представляет собой гидроэлектростанцию и ирригационные сооружения на реке Харируд. Проект финансировался и строился правительством Индии в качестве помощи населению Афганистана.

По сообщениям афганских СМИ, гидроэлектростанция производит до 42 МВт электроэнергии, а объем воды в плотине в состоянии оросить до 75 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Плотина была открыта 4 июня 2016 года премьер-министром Индии Нарендрой Моди вместе с президентом Афганистана Ашрафом Гани.