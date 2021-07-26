Правительственные войска Афганистана отстояли в боях с талибами контроль над плотиной в провинции Герат

Правительственные силы отбили атаку боевиков движения "Талибан" на блокпосты на плотине Сальма в уезде Чишти-Шариф провинции Герат на западе Афганистана, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на полицию региона.
"Атака была отражена, в результате чего пять талибов были убиты и семь ранены", - говорится в сообщении
Плотина Салъма представляет собой гидроэлектростанцию и ирригационные сооружения на реке Харируд. Проект финансировался и строился правительством Индии в качестве помощи населению Афганистана.
По сообщениям афганских СМИ, гидроэлектростанция производит до 42 МВт электроэнергии, а объем воды в плотине в состоянии оросить до 75 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Плотина была открыта 4 июня 2016 года премьер-министром Индии Нарендрой Моди вместе с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в США и Великобритании
Армения пытается сорвать реализацию трехсторонних договоренностей – глава МИД Азербайджана
Баку пока не получил ответа от Еревана на предложения по началу делимитации границы и подписанию мирного договора – глава МИД Азербайджана
АИК определилась со страховщиком сотрудников по ДМС
Погрузки в Клайпедском порту в I полугодии сократились на 0,2%, по жидким грузам - на 22%
Цены на нефть снижаются из-за опасений о спросе, росте числа заражений коронавирусом
В Баку предупреждают о штормовом ветре и волнах до 7 метров на Каспии с 27 июля
Азербайджан не обсуждает открытия сухопутных границ в ближайшее время – помощник президента
Власти Азербайджана ужесточают требования к применению COVID-паспортов
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
Впервые в небе над Карабахом самолеты AZAL получили радиопозывные сигналы
По итогам полугодия Банк Республика продемонстрировал рост по всем финансовым показателям
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом