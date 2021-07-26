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Регион 26.07.2021 15:12

Иран открыл первый инновационный ядерный центр

Первый инновационный ядерный центр открылся в понедельник в Иране.

Создание центра стало первым шагом на пути к формированию инновационной экосистемы в атомной отрасли и к применению на практике достижений иранских ученых-ядерщиков, отмечают иранские СМИ.

Речь, в частности, идет о применении атомных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, пишут местные СМИ.

На церемонии инаугурации центра в Тегеране присутствовали глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари.

Одобренный в июле 2014 года шестеркой международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) вел ограничения на развитие иранской ядерной программы.

Через год после выхода в мае 2018 года США из СВПД Иран начал постепенно отменять эти ограничения.

В настоящее время остающиеся международные посредники, Иран и США предпринимают в Вене усилия по возрождению иранской ядерной сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ЦЕНТР, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]