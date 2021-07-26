Власти Азербайджана ужесточают требования к применению COVID-паспортов

Минимум 80% госслужащих в Азербайджане к 1 сентября 2021 года должны получить одну дозу прививки от COVID-19, к 1 октября – две дозы, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

«Согласно решению оперативного штаба, к 1 сентября 2021 года минимум 80% сотрудников госструктур должны получить одну дозу вакцины, к 1 октября 2021 года – минимум 80% госслужащих должны быть полностью вакцинированы», - сказал Мовсумов на брифинге в понедельник.

По его словам, согласно решению оперштаба аналогичные требования предъявляются к сотрудникам медицинских и фармацевтических предприятий вне зависимости от формы деятельности, а также научных и образовательных предприятий.

Мовсумов подчеркнул, что с 1 сентября лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях должны иметь COVID-паспорт.

Кроме этого, с 1 сентября доступ в объекты общепита, гостиницы, крупные торговые центры, действующие в закрытом пространстве, будет возможен только при наличии COVID-паспорта.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 1 июля 2021 года COVID-паспорт требовался только при посещении свадеб и торжеств, а также спортивных залов.

Х.Насирзаде, Н.Аббасова, А.Азизов