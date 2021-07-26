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Социум 26.07.2021 15:56

Азербайджан не обсуждает открытия сухопутных границ в ближайшее время – помощник президента

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов заявил, что власти страны не обсуждают открытие в ближайшее время сухопутных границ.

«Вопрос открытия в Азербайджане в ближайшее время сухопутных границ ( закрытых из-за COVID-19 – ИФ), не обсуждается», - сказал Мовсумов журналистам в понедельник.

По его словам, власти Азербайджана единственным способом возвращения к прежней нормальной жизни видят в вакцинации. «В Азербайджане вакцинированы 4,5 млн человек, при этом серьезных осложнений не было зафиксировано. Мы полностью уверены, что все используемые вакцины полностью безопасны», - сказал Мовсумов.

Помощник президента добавил: «Что касается эффективности вакцин, хочу обратить внимание на одну цифру: 99% умерших в Азербайджане от коронавируса людей за период с начала процесса вакцинации (18 января 2021 года – ИФ) до сегодняшнего дня не были вакцинированы».

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer. Власти Азербайджана намерены вакцинировать не менее70% населения страны.

По состоянию на 25 июля общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 006 человек (на 19 января 2021 года - 3032 случаев).

Сухопутные границы Азербайджана из-за пандемии коронавируса закрыты с марта 2020 года. В настоящее время разрешены лишь чартерные авиаперелеты с рядом стран.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]