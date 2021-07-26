Впервые в небе над Карабахом самолеты AZAL получили радиопозывные сигналы

Над небом Карабаха после продолжительного затишья вновь передаются радиопозывные сигналы национальных навигационных систем. Первыми данные сигналы приняли самолеты Национального перевозчика Азербайджана (AZAL).
Теперь все воздушные суда, пролетающие над освобожденными территориями, могут получать позывные сигналы от наземной навигационной системы VOR/DME, установленной в Международном аэропорту в Физули.
Данные радиопозывные сигналы прошли регистрацию и утверждены со стороны Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL).
Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Международном аэропорту в Физули ведется активное внедрение радиотехнического оборудования аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Продолжается установка радиолокационного комплекса, инструментальной системы посадки, также завершено размещение систем авиационно-метеорологического обеспечения.
Отметим, что Азербайджан является членом ИКАО и обеспечивает исполнение государственных обязательств в области Международной аэронавигации в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации (также известная как «Чикагская конвенция»).
Конвенция, являющаяся основой для гражданской авиации, устанавливает суверенитет государства над воздушным пространством своей территории, а также обязательства перед каждой страной обеспечить международную аэронавигацию в своем воздушном пространстве в соответствии с требованиями данного документа.
Границы района полетной информации (РПИ) Азербайджана определены и утверждены Советом ИКАО для обеспечения аэронавигационного обслуживания со стороны Азербайджана в его воздушном пространстве и полностью соответствуют суверенным границам нашей страны.
Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
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