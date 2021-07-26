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Погода в Баку

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Происшествия 26.07.2021 16:31

В Баку предупреждают о штормовом ветре и волнах до 7 метров на Каспии с 27 июля

Государственное морское агентство (ГМА) при Минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупредило о предстоящем ухудшении погодных условий в акватории Каспийского моря.

"С вечера понедельника на Каспии ожидается северо-западный, северный ветер со скоростью 13-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с и усилением до 25-30 м/с. Высота волны на море ожидается на уровне 3-5,5 метров. С вечера 27 июля до 29 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с с порывами до 28-33 и 35 м/с в открытом море. Высота волны составит 2-4 метра, в следующем развитии – до 5-7 метра», - говорится в сообщении ГМА.

По данным ГМА, в связи с предстоящим изменением погоды судовладельцам, капитанам портов и инспекторам портового контроля даны указания о принятии соответствующих мер и усилении службы.

"В соответствии с погодными условиями, Национальный центр ГМА принимает меры по разрешению движения судов и доступу к портам, ограничению движения, закрытию портов. Корабли в соответствии с погодными условиями могут безопасно пришвартовываться в якорных укрытиях. После помещения судов в соответствующие якорные укрытия, их дальнейшая безопасность контролируется радарами", - отмечается в сообщении.

По данным ГМА, об ухудшении погоды также проинформированы структуры, работающие с морскими нефтегазовыми платформами. В прибрежных районах на полную мощность работают станции навигации и связи.

«Центр управления кризисными ситуациями МЧС, ВМС Минобороны, Береговая охрана Государственной пограничной службы, соответствующая служба Каспийского морского пароходства, компания SOCAR и BP регулярно обмениваются информацией», - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: ГМА, ПОГОДА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]