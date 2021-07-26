Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0023 RUR   0.023 GBR   2.3372 TRY   0.1987

Цена на нефть

23.07 $/bbl   WTI 71.65 -0.26 Brent 73.54 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.07.2021 21:35

Поверенный США в Афганистане считает, что талибы не хотят участвовать в мирных переговорах

Поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон обвинил движение "Талибан" в нежелании конструктивно участвовать в мирных переговорах.

"Нежелание талибов конструктивно участвовать в мирных переговорах свидетельствует об их безразличии к жизни афганских мирных жителей. Каждый день эта страна терпит все больше смертей и разрушений, которые можно остановить добросовестными усилиями за столом переговоров", - заявил американский дипломат в твиттер.

"Цифры в отчете МООНСА (миссия ООН по содействию Афганистану - "ИФ") душераздирающие: 32% жертв среди гражданского населения за первые шесть месяцев 2021 года составили дети. Ради нации и будущего страны Афганистану нужно немедленное прекращение огня", - отметил Уилсон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]