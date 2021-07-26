Поверенный США в Афганистане считает, что талибы не хотят участвовать в мирных переговорах

Поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон обвинил движение "Талибан" в нежелании конструктивно участвовать в мирных переговорах.
"Нежелание талибов конструктивно участвовать в мирных переговорах свидетельствует об их безразличии к жизни афганских мирных жителей. Каждый день эта страна терпит все больше смертей и разрушений, которые можно остановить добросовестными усилиями за столом переговоров", - заявил американский дипломат в твиттер.
"Цифры в отчете МООНСА (миссия ООН по содействию Афганистану - "ИФ") душераздирающие: 32% жертв среди гражданского населения за первые шесть месяцев 2021 года составили дети. Ради нации и будущего страны Афганистану нужно немедленное прекращение огня", - отметил Уилсон.
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