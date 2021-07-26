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Лондон пересматривает планы участия Китая в развитии атомной отрасли в Британии

Лондон изучает способы заблокировать участие КНР в реализации в Великобритании будущих проектов, связанных с ядерной энергетикой, сообщает в понедельник BBC со ссылкой на источники в британском правительстве.

BBC уточняет, что таким образом источники подтвердили появившуюся ранее в СМИ подобную информацию. Однако, указывает BBC, конкретное решение по этому вопросу властям еще предстоит принять.

По данным BBC, возможный шаг властей может затронуть проект Sizewell C в графстве Саффолк, где ключевую роль должна будет исполнять поддерживаемая властями Китая компания China General Nuclear Power Group, а также проект Bradwell B в графстве Эссекс, ведущим разработчиком которого является китайская сторона.

В министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии эту информацию не подтвердили. Представитель ведомства в свою очередь подчеркнул, что все ядерные проекты в стране реализуются с соблюдением ряда стандартов, отвечающим требованиям в сфере безопасности и юридическим требованиям.

BBC напоминает, что участие Китая в развитии ядерной отрасли Великобритании началось с соглашения, заключенного в 2015 году тогдашним британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник призвал Лондон избегать дискриминации в отношении китайских компаний. Он отметил, что Китай и Великобритания имеют важные торговые и инвестиционные связи, поэтому сторонам следует сотрудничать ради обоюдной выгоды.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, АТОМ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]