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Финансы 26.07.2021 17:57

Bank Respublika увеличил в I полугодии активы на 17,5%, прибыль – на 68%

Азербайджанский "Bank Respublika" увеличил в первом полугодии 2021 года активы на 17,5% - до 1 млрд 214,621 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на конец июня составляет 555,249 млн манатов (рост на 24,3%). В том числе, потребительские кредиты на 30 июня 2021 года оцениваются в 98,497 млн манатов (рост на 65%), бизнес-кредиты - 398,156 млн манатов (рост на 19,6%).

Обязательства банка на начало июля составляют 1 млрд 125,382 млн манатов (рост на 18,1%), из них депозиты - 863,637 млн манатов (рост на 25,2%), в том числе вклады физических лиц - 359,534 млн манатов (рост на 15%).

Капитал банка равен 89,238 млн манатов (рост на 10,3%), уставный капитал - 73,461 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне 2021 года составила 7 млн 553,67 тыс. манатов (рост на 68,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года - ИФ).

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]