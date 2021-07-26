Bank Respublika увеличил в I полугодии активы на 17,5%, прибыль – на 68%

Азербайджанский "Bank Respublika" увеличил в первом полугодии 2021 года активы на 17,5% - до 1 млрд 214,621 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на конец июня составляет 555,249 млн манатов (рост на 24,3%). В том числе, потребительские кредиты на 30 июня 2021 года оцениваются в 98,497 млн манатов (рост на 65%), бизнес-кредиты - 398,156 млн манатов (рост на 19,6%).
Обязательства банка на начало июля составляют 1 млрд 125,382 млн манатов (рост на 18,1%), из них депозиты - 863,637 млн манатов (рост на 25,2%), в том числе вклады физических лиц - 359,534 млн манатов (рост на 15%).
Капитал банка равен 89,238 млн манатов (рост на 10,3%), уставный капитал - 73,461 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне 2021 года составила 7 млн 553,67 тыс. манатов (рост на 68,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года - ИФ).
Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.
Х.Насирзаде
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