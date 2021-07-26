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Внешняя политика 26.07.2021 18:06

Президент Азербайджана принял делегацию правящей партии Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 июля принял в Баку делегацию во главе с первым заместителем председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Нуманом Куртулмушем, сообщает официальный сайт главы государства.

«На встрече была подчеркнута особая роль регулярных контактов глав двух государств в расширении двухсторонних связей», - говорится в информации.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между партиями правящими партиями - «Ени Азербайджан» и «Партией справедливости и развития». Была отмечена важность взаимных визитов представителей различных ведомств Азербайджана и Турции.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]