В Нидерландах из-за COVID-19 отменяют до 1 сентября музыкальные фестивали продолжительностью более суток

Власти Нидерландов в связи с недавним ростом заболеваемости COVID-19 приняли решение отменить на это лето те музыкальные фестивали, которые идут дольше одного дня, сообщают в понедельник западные СМИ.

"К сожалению... нам приходится продлить нынешний запрет на фестивали, длящиеся более 24 часов, до, как минимум, 1 сентября", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Запрет, в частности, коснется популярного фестиваля Lowlands.

В свою очередь в медицинских службах страны отмечали, что в противном случае тестировать на наличие коронавируса всех посетителей фестивалей каждые 24 часа было бы слишком сложно.

СМИ напоминают, что ранее в июле в Нидерландах отмечался резкий рост заболеваемости COVID-19, который в основном связывали с более заразным штаммом "дельта" вируса. Однако в последние дни уровень заболеваемости стал стабилизироваться.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Нидерландах за время пандемии выявили свыше 1,84 млн случаев коронавируса, более 17,8 тыс. инфицированных скончались.