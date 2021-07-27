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В Нидерландах из-за COVID-19 отменяют до 1 сентября музыкальные фестивали продолжительностью более суток

Власти Нидерландов в связи с недавним ростом заболеваемости COVID-19 приняли решение отменить на это лето те музыкальные фестивали, которые идут дольше одного дня, сообщают в понедельник западные СМИ.

"К сожалению... нам приходится продлить нынешний запрет на фестивали, длящиеся более 24 часов, до, как минимум, 1 сентября", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Запрет, в частности, коснется популярного фестиваля Lowlands.

В свою очередь в медицинских службах страны отмечали, что в противном случае тестировать на наличие коронавируса всех посетителей фестивалей каждые 24 часа было бы слишком сложно.

СМИ напоминают, что ранее в июле в Нидерландах отмечался резкий рост заболеваемости COVID-19, который в основном связывали с более заразным штаммом "дельта" вируса. Однако в последние дни уровень заболеваемости стал стабилизироваться.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Нидерландах за время пандемии выявили свыше 1,84 млн случаев коронавируса, более 17,8 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ФЕСТИВАЛИ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]