В Нидерландах из-за COVID-19 отменяют до 1 сентября музыкальные фестивали продолжительностью более суток

Власти Нидерландов в связи с недавним ростом заболеваемости COVID-19 приняли решение отменить на это лето те музыкальные фестивали, которые идут дольше одного дня, сообщают в понедельник западные СМИ.
"К сожалению... нам приходится продлить нынешний запрет на фестивали, длящиеся более 24 часов, до, как минимум, 1 сентября", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Запрет, в частности, коснется популярного фестиваля Lowlands.
В свою очередь в медицинских службах страны отмечали, что в противном случае тестировать на наличие коронавируса всех посетителей фестивалей каждые 24 часа было бы слишком сложно.
СМИ напоминают, что ранее в июле в Нидерландах отмечался резкий рост заболеваемости COVID-19, который в основном связывали с более заразным штаммом "дельта" вируса. Однако в последние дни уровень заболеваемости стал стабилизироваться.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Нидерландах за время пандемии выявили свыше 1,84 млн случаев коронавируса, более 17,8 тыс. инфицированных скончались.
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