Новое правительство Ливана может сформировать экс-премьер Микати

Бывший премьер Ливана Наджиб Микати в понедельник заручился поддержкой большинства депутатов парламента для того, чтобы сформировать новое правительство страны.
По сообщениям ливанской прессы, за то, чтобы поручить Микати сформировать новое правительство страны, высказались 72 парламентария из 118.
Ожидается, что вскоре президент Ливана Мишель Аун издаст декрет, в котором поручит Микати заняться формированием нового кабинета министров.
Глубокий экономический и политический кризис в Ливане продолжается с осени 2019 года. За этот период подали в отставку два правительства.
Президент Азербайджана принял делегацию правящей партии Турции
В Баку опровергли сообщения Еревана о перестрелках
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в США и Великобритании
Arianespace выведет на орбиту Земли два коммерческих спутника
Отгрузка нефти из европейских портов Транснефти в августе вырастет на 4% к июлю, до 6,47 млн т, экспорт нефти РФ - на 3%, до 5,1 млн т
Роснефть заключила контракты на заправки "в крыло" в Стамбуле и Урумчи
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, скончались 3 человека
В Баку предупреждают о штормовом ветре и волнах до 7 метров на Каспии с 27 июля
Азербайджан не обсуждает открытия сухопутных границ в ближайшее время – помощник президента
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
Впервые в небе над Карабахом самолеты AZAL получили радиопозывные сигналы
По итогам полугодия Банк Республика продемонстрировал рост по всем финансовым показателям
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом