Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0023 RUR   0.023 GBR   2.3372 TRY   0.1987

Цена на нефть

23.07 $/bbl   WTI 71.65 -0.26 Brent 73.54 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.07.2021 18:52

Новое правительство Ливана может сформировать экс-премьер Микати

Бывший премьер Ливана Наджиб Микати в понедельник заручился поддержкой большинства депутатов парламента для того, чтобы сформировать новое правительство страны.

По сообщениям ливанской прессы, за то, чтобы поручить Микати сформировать новое правительство страны, высказались 72 парламентария из 118.

Ожидается, что вскоре президент Ливана Мишель Аун издаст декрет, в котором поручит Микати заняться формированием нового кабинета министров.

Глубокий экономический и политический кризис в Ливане продолжается с осени 2019 года. За этот период подали в отставку два правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ


Похожие новости


США путем давления на правительство Ливана надеются улучшить жизнь населения страны - Госдеп Президент Ливана предвещает стране "ад", если не будет сформировано новое правительство Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов Президент Ливана попросил Харири остаться на посту премьера до формирования нового кабмина США выступают за формирование в Ливане нового правительства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]