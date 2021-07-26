Новое правительство Ливана может сформировать экс-премьер Микати

Бывший премьер Ливана Наджиб Микати в понедельник заручился поддержкой большинства депутатов парламента для того, чтобы сформировать новое правительство страны.

По сообщениям ливанской прессы, за то, чтобы поручить Микати сформировать новое правительство страны, высказались 72 парламентария из 118.

Ожидается, что вскоре президент Ливана Мишель Аун издаст декрет, в котором поручит Микати заняться формированием нового кабинета министров.

Глубокий экономический и политический кризис в Ливане продолжается с осени 2019 года. За этот период подали в отставку два правительства.