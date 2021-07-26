Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к России - МИД РФ

В МИД РФ сообщили, что послу Японии в Москве в понедельник заявлен решительный протест в связи с территориальными претензиями Токио к России.
"26 июля посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.
"Настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах", - заявили на Смоленской площади.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российской стороне из-за визита премьер-министра РФ Михаила Мишустин на остров Итуруп.
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