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Дальнее зарубежье 26.07.2021 19:15

Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к России - МИД РФ

В МИД РФ сообщили, что послу Японии в Москве в понедельник заявлен решительный протест в связи с территориальными претензиями Токио к России.

"26 июля посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

"Настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах", - заявили на Смоленской площади.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российской стороне из-за визита премьер-министра РФ Михаила Мишустин на остров Итуруп.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЯПОНИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]