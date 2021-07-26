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ТЭК 26.07.2021 19:07

Цены на нефть колеблются, Brent - $74,18 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник.

Перспективы ограниченного предложения сырья на мировом рынке в сочетании с высоким спросом в США нивелируют беспокойство по поводу распространение штамма COVID-19 "дельта", пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 в понедельник составляет $74,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,91 за баррель, что на $0,16 (0,22%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю подъемом. Фьючерсы на Brent прибавили за неделю 0,69%, WTI - 0,71%.

Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, что может оказать поддержку рынку.

Аналитики ANZ также выражают надежду на то, что рост темпов вакцинации сокращает вероятность введения новых полноценных локдаунов в странах мира.

"Поскольку власти стран с высоким уровнем вакцинации не торопятся вводить жесткие ограничительные меры, риск прекращения роста спроса ослабевает", - отмечают специалисты.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]