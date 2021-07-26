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Дальнее зарубежье 26.07.2021 22:45

В ООН обеспокоены ростом жертв среди мирного населения в Афганистане

Специальный посланник генсека ООН в Афганистане Дебора Лайонс выразила обеспокоенность развитием ситуации в этой стране.

"Сегодня Миссия ООН по содействию в Афганистане распространила доклад об ущербе, нанесенном афганским мирным жителям в первые шесть месяцев этого года. Содержащиеся в нем данные вызывают тревогу, они указывают на пугающую тенденцию - особенно с начала мая число погибших или получивших ранения мирных жителей в Афганистане значительно увеличилось вследствие разрастающегося конфликта", - говорится в заявлении, распространенном от ее имени в понедельник.

"Это не должно быть так. Продолжающееся стремление к военному решению проблемы лишь увеличит страдания народа. Но и талибы, и лидеры Афганистана должны понять, что степень этих страданий зависит от них. Они должны прекратить идти по этому мрачному и скользкому пути разрастания конфликта, в котором афганцы убивают сограждан", - отмечается в документе.

"Я обращаюсь к талибам и лидерам Афганистана с призывом интенсифицировать переговорный процесс, прекратить братоубийственную борьбу, защитить афганский народ и дать ему надежду на лучшее будущее", - заявила Лайонс.

Ранее в понедельник Миссия ООН по содействию в Афганистане опубликовала доклад, в котором в частности говорится, что из-за конфликта властей страны и талибов количество жертв среди мирного населения в Афганистане может стать в этом году самым высоким за более чем десятилетие.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КОНФЛИКТ, ЖЕРТВЫ, ООН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]