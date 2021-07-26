В ООН обеспокоены ростом жертв среди мирного населения в Афганистане

Специальный посланник генсека ООН в Афганистане Дебора Лайонс выразила обеспокоенность развитием ситуации в этой стране.
"Сегодня Миссия ООН по содействию в Афганистане распространила доклад об ущербе, нанесенном афганским мирным жителям в первые шесть месяцев этого года. Содержащиеся в нем данные вызывают тревогу, они указывают на пугающую тенденцию - особенно с начала мая число погибших или получивших ранения мирных жителей в Афганистане значительно увеличилось вследствие разрастающегося конфликта", - говорится в заявлении, распространенном от ее имени в понедельник.
"Это не должно быть так. Продолжающееся стремление к военному решению проблемы лишь увеличит страдания народа. Но и талибы, и лидеры Афганистана должны понять, что степень этих страданий зависит от них. Они должны прекратить идти по этому мрачному и скользкому пути разрастания конфликта, в котором афганцы убивают сограждан", - отмечается в документе.
"Я обращаюсь к талибам и лидерам Афганистана с призывом интенсифицировать переговорный процесс, прекратить братоубийственную борьбу, защитить афганский народ и дать ему надежду на лучшее будущее", - заявила Лайонс.
Ранее в понедельник Миссия ООН по содействию в Афганистане опубликовала доклад, в котором в частности говорится, что из-за конфликта властей страны и талибов количество жертв среди мирного населения в Афганистане может стать в этом году самым высоким за более чем десятилетие.
Самолет с министром обороны Турции на борту совершил экстренную посадку
Президент Азербайджана принял делегацию правящей партии Турции
Goldman Sachs ожидает замедления темпов роста ВВП США до 1,5-2% во II полугодии 2022 года
ВВП Великобритании в этом году вырастет на 7,6%, максимально за 80 лет - EY
Казахстан и Eni рассматривают вопросы увеличения и поддержания нефтедобычи на Карачаганаке и Кашагане
Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование
"Биокад" начал испытания собственной вакцины от коронавируса
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, скончались 3 человека
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
Впервые в небе над Карабахом самолеты AZAL получили радиопозывные сигналы
По итогам полугодия Банк Республика продемонстрировал рост по всем финансовым показателям
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом