В ООН обеспокоены ростом жертв среди мирного населения в Афганистане

Специальный посланник генсека ООН в Афганистане Дебора Лайонс выразила обеспокоенность развитием ситуации в этой стране.

"Сегодня Миссия ООН по содействию в Афганистане распространила доклад об ущербе, нанесенном афганским мирным жителям в первые шесть месяцев этого года. Содержащиеся в нем данные вызывают тревогу, они указывают на пугающую тенденцию - особенно с начала мая число погибших или получивших ранения мирных жителей в Афганистане значительно увеличилось вследствие разрастающегося конфликта", - говорится в заявлении, распространенном от ее имени в понедельник.

"Это не должно быть так. Продолжающееся стремление к военному решению проблемы лишь увеличит страдания народа. Но и талибы, и лидеры Афганистана должны понять, что степень этих страданий зависит от них. Они должны прекратить идти по этому мрачному и скользкому пути разрастания конфликта, в котором афганцы убивают сограждан", - отмечается в документе.

"Я обращаюсь к талибам и лидерам Афганистана с призывом интенсифицировать переговорный процесс, прекратить братоубийственную борьбу, защитить афганский народ и дать ему надежду на лучшее будущее", - заявила Лайонс.

Ранее в понедельник Миссия ООН по содействию в Афганистане опубликовала доклад, в котором в частности говорится, что из-за конфликта властей страны и талибов количество жертв среди мирного населения в Афганистане может стать в этом году самым высоким за более чем десятилетие.