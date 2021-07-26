В Ираке за сутки выявлено рекордное для страны количество случаев COVID-19 - более 12 тыс

Медицинские службы Ирака зарегистрировали за сутки 12 тыс. 180 новых случаев COVID-19, что стало рекордным показателем для этой страны с начала пандемии, сообщают в понедельник западные СМИ.
"(Этот рекорд - ИФ), к сожалению, не удивляет нас из-за недостаточного соблюдения обязательных гигиенических мер, таких как ношение масок и запрет на собрания", - заявил представитель министерства здравоохранения Саиф аль-Бадр.
"Рост, вероятно, произошел из-за большого количества собраний на праздник Ид аль-адха, ежегодно обозначающий окончание хажда", - отметил он.
При этом он указал на недостаточные темпы вакцинации в стране, подчеркнув, что рост заболеваемости ставит под удар хрупкую систему здравоохранения Ирака. Он приписал отсутствие желания у населения вакцинироваться "кампании дезинформации, которая предшествовала доставке вакцин" в Ирак.
По данным Минздрава Ирака, из 40-миллионного населения страны от COVID-19 привилось 1,3 млн. Однако, указывают СМИ, неясно, сколько человек получили обе дозы вакцины.
По данным статистического сайта Worldometers, в Ираке за время пандемии выявили свыше 1,56 млн случаев коронавируса, более 18,3 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 1,42 млн человек.
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