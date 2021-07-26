Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0023 RUR   0.023 GBR   2.3372 TRY   0.1987

Цена на нефть

23.07 $/bbl   WTI 71.65 -0.26 Brent 73.54 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.07.2021 20:20

Жители Литвы блокируют подступы к месту возведения лагеря для нелегалов

Группа людей на автомобилях блокирует подступы к полигону в литовском Руднинкае, где планируется обустроить палаточный лагерь для нелегальных мигрантов.

Как сказал BNS в понедельник глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс, блокируется мост через реку Меркис.

"Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием. Видимо, происходит то же, что в Девенишкес. Те же цели", - объяснил Поцюс.

Он сказал, что другой информацией сейчас не располагает.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что около 1,5 тыс. иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкае (Шальчининкский район), в палаточном городке.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметным ростом нелегальной миграции. Через Белоруссию в страну уже попыталось проникнуть более 2,7 тыс. нелегальных мигрантов.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны полагают, что возросший поток миграции - это организованная акция белорусских властей, направленная против Литвы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, НЕЛЕГАЛЫ, ЛАГЕРЬ, ПРОТЕСТЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]