Жители Литвы блокируют подступы к месту возведения лагеря для нелегалов

Группа людей на автомобилях блокирует подступы к полигону в литовском Руднинкае, где планируется обустроить палаточный лагерь для нелегальных мигрантов.

Как сказал BNS в понедельник глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс, блокируется мост через реку Меркис.

"Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием. Видимо, происходит то же, что в Девенишкес. Те же цели", - объяснил Поцюс.

Он сказал, что другой информацией сейчас не располагает.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что около 1,5 тыс. иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкае (Шальчининкский район), в палаточном городке.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметным ростом нелегальной миграции. Через Белоруссию в страну уже попыталось проникнуть более 2,7 тыс. нелегальных мигрантов.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны полагают, что возросший поток миграции - это организованная акция белорусских властей, направленная против Литвы.