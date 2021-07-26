Arianespace выведет на орбиту Земли два коммерческих спутника

Французская компания Arianespace 31 июля с помощью ракеты Ariane-5 выведет на геопереходную орбиту Земли два коммерческих спутника, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте компании.
В рамках полёта ракета должна вывести на орбиту спутники Star One D2 и EUTELSAT QUANTUM общей массой более 10 кг. Старт запланирован с космодрома Куру ориентировочно в 01:30 мск.
Этот запуск станет шестым по счёту для компании и первым для ракеты Ariane-5 в этом году.
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