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Транспорт и связь 26.07.2021 20:50

Arianespace выведет на орбиту Земли два коммерческих спутника

Французская компания Arianespace 31 июля с помощью ракеты Ariane-5 выведет на геопереходную орбиту Земли два коммерческих спутника, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте компании.

В рамках полёта ракета должна вывести на орбиту спутники Star One D2 и EUTELSAT QUANTUM общей массой более 10 кг. Старт запланирован с космодрома Куру ориентировочно в 01:30 мск.

Этот запуск станет шестым по счёту для компании и первым для ракеты Ariane-5 в этом году.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, СПУТНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]