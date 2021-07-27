В Нью-Йорке с сентября вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для городских работников

В Нью-Йорке с сентября станет обязательной вакцинация от коронавируса COVID-19 для всех сотрудников муниципальных служб, заявил в понедельник уполномоченный по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Дейв Чокши.
"Мы ввели требования по защите от COVID-19. Медицинским работникам со 2 августа (необходимо - ИФ) иметь доказательство вакцинации или еженедельный отрицательный результат теста (на COVID-19)", - заявил Чокши на пресс-конференции в эфире телеканала CBS News.
"Как сообщил мэр, эти требования расширяют для всего городского персонала, начиная с сентября", - добавил Чокши.
По данным американских СМИ, мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции в свою очередь уточнил, что правило об обязательной вакцинации для всего городского персонала вступит в силу 13 сентября. Оно коснется, в частности, полицейских, пожарных и учителей.
"Сентябрь - поворотная точка нашего восстановления", - цитируют СМИ слова де Блазио.
"Речь идет о нашем выздоровлении. Речь идет о сохранении жителей в безопасности", - заявил он.
Агентство Associated Press отмечает, что в Нью-Йорке 59% жителей получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, однако скорость вакцинации замедлилась.
Всего в США за время пандемии выявили более 35 млн заражений коронавирусом, свыше 626 тыс. инфицированных скончались. На штат Нью-Йорк приходится более 2 млн случаев COVID-19 и более 54 тыс. смертей вследствие заражения.
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