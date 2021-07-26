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Здравоохранение 26.07.2021 21:20

"Биокад" начал испытания собственной вакцины от коронавируса

Минздрав РФ выдал российской компании "Биокад" разрешение на проведение I-II фаз испытаний рекомбинантной векторной вакцины, они начались в понедельник, следует из государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований.

В испытаниях примет участие 360 пациентов, их планируется завершить к 31 декабря 2026 года.

Препарат BCD-250 будет проходить испытания безопасности и иммуногенности на базе двух медицинских центров в Санкт-Петербурге - медицинского центра лекарственной терапии Юнинова и клинического центра X7 Clinical Research.

Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения, следует из данных в госреестре клинических испытаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, КОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]