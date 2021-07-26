Минздрав РФ выдал российской компании "Биокад" разрешение на проведение I-II фаз испытаний рекомбинантной векторной вакцины, они начались в понедельник, следует из государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований.
В испытаниях примет участие 360 пациентов, их планируется завершить к 31 декабря 2026 года.
Препарат BCD-250 будет проходить испытания безопасности и иммуногенности на базе двух медицинских центров в Санкт-Петербурге - медицинского центра лекарственной терапии Юнинова и клинического центра X7 Clinical Research.
Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения, следует из данных в госреестре клинических испытаний.
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