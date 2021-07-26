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Дальнее зарубежье 26.07.2021 21:00

В Малайзии возобновляет работу парламент, отменяют режим ЧП из-за COVID-19

В Малайзии в понедельник возобновил работу парламент, который был закрыт на протяжении семи месяцев в связи с чрезвычайным положением, введенным из-за распространения коронавируса, сообщает Associated Press.

Кроме того, объявлено, что режим чрезвычайного положения, которое позволяет управлять посредством правительственных указов без консультаций с парламентариями, не будет продлен после 1 августа.

Между тем в оппозиции считают, что режим чрезвычайного положения был введен для того, чтобы позволить продолжать править страной кабинету Мухиддина Ясина.

Бывший премьер Махатхир Мохамад призвал Ясина уйти в отставку, поскольку, по его мнению, правительство, сформированное в марте 2020 года, потерпело неудачу, в том числе и в борьбе с пандемией коронавируса. Так, несмотря на общенациональный карантин, действующий с 1 июня, количество выявленных заражений в Малайзии превысило 1 млн., возросло и количество летальных исходов.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЧП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]