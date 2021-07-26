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В США за неделю от пулевых ранений погибло более 430 человек

В период с 17 по 23 июля в США было совершено более 915 нападений с применением огнестрельного оружия, в результате которых погибло более 430 человек. Еще 1007 человек получили ранения. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на данные некоммерческой организации «Архив насилия с применением огнестрельного оружия» (GVA).

Издание пишет, что в США участились случаи насилия с применением огнестрельного оружия, сообщает агентство "Анадолу".

Наибольшее число случаев насилия с применением огнестрельного оружия было зафиксировано в американском штате Иллинойс - (109). Далее следуют Техас (63), Пенсильвания (59) и Калифорния (52).

Кроме того, с начала года в США было совершено более 13 500 самоубийств с помощью огнестрельного оружия.

При этом в результате вооруженного насилия с начала года по всей стране погибли более 24 тысяч человек, 800 из которых были младше 18 лет, а 174 - младше 12 лет.

В 2020 году этот показатель превысил 43 тыс., достигнув самого высокого уровня за последние 20 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПУЛЯ, РАНЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]