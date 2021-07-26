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26.07.2021 21:17

Самолет с министром обороны Турции на борту совершил экстренную посадку

Самолет, на борту которого находился министр обороны Турции Хулуси Акар, совершил вынужденную посадку.

По данным корреспондента АА, воздушное судно приземлилось из-за трещины в стекле, образовавшей после столкновения с птицей.

Инцидент произошел вскоре после взлета самолета с аэродрома в южной турецкой провинции Газиантеп. Глава ведомства возвращался из инспекционной поездки на границу с Сирией.

Как сообщается, вместе с Акаром на борту находились начальник генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА/АВАРИЙНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]