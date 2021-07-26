Самолет с министром обороны Турции на борту совершил экстренную посадку

Самолет, на борту которого находился министр обороны Турции Хулуси Акар, совершил вынужденную посадку.
По данным корреспондента АА, воздушное судно приземлилось из-за трещины в стекле, образовавшей после столкновения с птицей.
Инцидент произошел вскоре после взлета самолета с аэродрома в южной турецкой провинции Газиантеп. Глава ведомства возвращался из инспекционной поездки на границу с Сирией.
Как сообщается, вместе с Акаром на борту находились начальник генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.
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