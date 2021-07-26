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Дальнее зарубежье 26.07.2021 22:13

США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала

Роль контингента США в Ираке меняется, американские военные будут уделять больше времени подготовке персонала и консультациям, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Настоящее заявление, которое будет сегодня, настоящая новость сегодня будет заключаться в изменении (характера - ИФ) миссии, и число военных будет в перспективе определяться тем, что нужно для иной миссии", - сказала она на брифинге.

"Речь идет скорее о том, чтобы иметь больше возможностей с тренировками, консультированием, чем у нас были за последние несколько лет", - пояснила Псаки.

Она напомнила, что США и Ирак продолжают стратегический диалог, и если при его запуске американский контингент насчитывал 9 тыс. человек, то теперь его число составляет примерно 2,5 тыс.

Ранее в понедельник агентство Associated Press сообщало со ссылкой на неназванных официальных лиц США, что американский президент Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими по итогам переговоров в Вашингтоне в понедельник намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории.

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Тэги: США, ИРАК, МИССИЯ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]