США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала

Роль контингента США в Ираке меняется, американские военные будут уделять больше времени подготовке персонала и консультациям, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Настоящее заявление, которое будет сегодня, настоящая новость сегодня будет заключаться в изменении (характера - ИФ) миссии, и число военных будет в перспективе определяться тем, что нужно для иной миссии", - сказала она на брифинге.

"Речь идет скорее о том, чтобы иметь больше возможностей с тренировками, консультированием, чем у нас были за последние несколько лет", - пояснила Псаки.

Она напомнила, что США и Ирак продолжают стратегический диалог, и если при его запуске американский контингент насчитывал 9 тыс. человек, то теперь его число составляет примерно 2,5 тыс.

Ранее в понедельник агентство Associated Press сообщало со ссылкой на неназванных официальных лиц США, что американский президент Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими по итогам переговоров в Вашингтоне в понедельник намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории.