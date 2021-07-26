Президент Туниса из-за протестов ввел комендантский час

В ряде крупных городов Туниса, в том числе и в одноименной столице страны, в понедельник после акций протеста введен комендантский час, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
Волнения начались после того, как президент страны Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, а также о смещении накануне премьер-министра Хишема Мешиши, а в понедельник министра обороны Ибрагима Бартаджи и исполняющего обязанности министра юстиции Асны Бен Слиман.
Президент Туниса обосновал эти действия необходимостью спасения страны, ее государственности и народа. В оппозиции эти меры уже назвали переворотом.
На выходных в Тунисе прошли выступления людей, недовольных тем, как правительство страны решает проблемы, связанные с пандемией коронавируса.
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