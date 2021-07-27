США продолжат оказывать поддержку иракским силам безопасности, но прекратят боевую миссию к 31 декабря 2021 года - совместное заявление

США намерены продолжить поддержку иракских сил безопасности, но отказаться от участия в военных операциях к концу 2021 года, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.
"По итогам недавних технических переговоров делегации решили, что отношения в области безопасности полностью перейдут на роль подготовки, консультирования, оказания помощи и обмена разведывательными данными, и что к 31 декабря 2021 года в Ираке не будет вооруженных сил США, выполняющих боевые функции", - отмечается в заявлении, которое распространил госдеп.
"США намерены продолжать оказывать поддержку иракским силам безопасности, в том числе ополчению пешмерга, для укрепления их потенциала в борьбе с будущими угрозами", - уточняется в заявлении.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в понедельник на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года.
"К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - заявил Байден в Овальном кабинете.
"Наша роль в Ираке будет состоять в продолжении подготовки (иракских военных - ИФ), содействии и помощи в борьбе с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)", - сказал американский президент.
Соответствующее решение стороны достигли в ходе переговоров в Белом доме.
На территории Ирака находятся около 3,5 тыс. иностранных военных, из которых 2,5 тыс. - военнослужащие из США. Они с 2014 года находятся в Ираке, где оказывают помощь в борьбе с боевиками.
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