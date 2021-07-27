Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 июля ЦБА установил на уровне 2,0067 манат/1EUR (26 июля - 2,0023 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 июля установил 0,0231 манатов/1RUB (26 июля - 0,023 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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