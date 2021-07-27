Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией и соблюдению демократии

О необходимости соблюдения демократии и диалога со всеми политическими силами заявил президенту Туниса Каису Саиду в состоявшейся телефонной беседе госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил американский госдепартамент.
"Он призвал президента Саида придерживаться принципов демократии и прав человека, которые являются основой управления в Тунисе. Госсекретарь настоятельно призвал его поддерживать открытый диалог со всеми политическими субъектами и тунисским народом", - говорится в сообщении.
Блинкен подчеркнул, что между двумя странами существует "прочное партнерство" и пообещал "поддержку Соединенными Штатами тунисского народа в условиях экономического кризиса и пандемии COVID-19".
Госсекретарь отметил, что США продолжат следить за развитием ситуации в Тунисе.
Как сообщалось, в ряде крупных городов Туниса, в том числе и в одноименной столице страны, в понедельник после акций протеста введен комендантский час.
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