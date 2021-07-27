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Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией и соблюдению демократии

О необходимости соблюдения демократии и диалога со всеми политическими силами заявил президенту Туниса Каису Саиду в состоявшейся телефонной беседе госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил американский госдепартамент.

"Он призвал президента Саида придерживаться принципов демократии и прав человека, которые являются основой управления в Тунисе. Госсекретарь настоятельно призвал его поддерживать открытый диалог со всеми политическими субъектами и тунисским народом", - говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул, что между двумя странами существует "прочное партнерство" и пообещал "поддержку Соединенными Штатами тунисского народа в условиях экономического кризиса и пандемии COVID-19".

Госсекретарь отметил, что США продолжат следить за развитием ситуации в Тунисе.

Как сообщалось, в ряде крупных городов Туниса, в том числе и в одноименной столице страны, в понедельник после акций протеста введен комендантский час.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУНИС, СИТУАЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]