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Дальнее зарубежье 27.07.2021 12:44

В Сеуле заявляют, что не обсуждали с Пхеньяном возможность межкорейского саммита

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин не обсуждали возможность проведения нового саммита, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

"Лидеры Южной и Северной Кореи не обсуждали проведение еще одного межкорейского саммита", - приводит агентство сообщение администрации.

Ранее во вторник сообщалось, что Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, разорванные в прошлом году.

В южнокорейской администрации также отметили, что лидеры КНДР и Южной Кореи неоднократно обменивались личными письмами, начиная с апреля 2021 года.

16 июня 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А позже стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЛИДЕРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]