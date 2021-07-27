В Сеуле заявляют, что не обсуждали с Пхеньяном возможность межкорейского саммита

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин не обсуждали возможность проведения нового саммита, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

"Лидеры Южной и Северной Кореи не обсуждали проведение еще одного межкорейского саммита", - приводит агентство сообщение администрации.

Ранее во вторник сообщалось, что Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, разорванные в прошлом году.

В южнокорейской администрации также отметили, что лидеры КНДР и Южной Кореи неоднократно обменивались личными письмами, начиная с апреля 2021 года.

16 июня 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А позже стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.