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СНГ 27.07.2021 13:14

Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму приступит к работе в конце августа

Штаб миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы РФ начнет работу в конце лета, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Во вторник в Минске пройдёт заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

"Сегодня мы должны утвердить председателя миссии, предложена кандидатура заместителя председателя Исполкома СНГ Ильхома Нематова. Надеюсь, что эта кандидатура будет утверждена и по согласованию с российской стороной будет сформирован штаб миссии СНГ по наблюдению за выборами. Мы надеемся, что в конце августа этот штаб приступит к своей работе в России", - сказал Лебедев.

По его словам, приглашение из России наблюдать за выборами уже получено. "Соответственно я направил письма во все государства СНГ с просьбой направить наблюдателей в состав миссии СНГ", - отметил он.

Выборы в Государственную Думу назначены на 19 сентября.

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Тэги: СНГ, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]