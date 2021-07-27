Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму приступит к работе в конце августа

Штаб миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы РФ начнет работу в конце лета, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Во вторник в Минске пройдёт заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

"Сегодня мы должны утвердить председателя миссии, предложена кандидатура заместителя председателя Исполкома СНГ Ильхома Нематова. Надеюсь, что эта кандидатура будет утверждена и по согласованию с российской стороной будет сформирован штаб миссии СНГ по наблюдению за выборами. Мы надеемся, что в конце августа этот штаб приступит к своей работе в России", - сказал Лебедев.

По его словам, приглашение из России наблюдать за выборами уже получено. "Соответственно я направил письма во все государства СНГ с просьбой направить наблюдателей в состав миссии СНГ", - отметил он.

Выборы в Государственную Думу назначены на 19 сентября.