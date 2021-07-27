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СНГ 27.07.2021 13:32

Российские пограничники не будут привлекаться для охраны таджикско-афганской границы - МИД Таджикистана

Вопрос возвращения российских пограничников на таджикско-афганскую границу не стоит на повестке дня, сообщил во вторник на пресс-коференции в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"В настоящее время группа российских пограничных советников в республике работает в обычном режиме", - отметил министр.

По его словам, Таджикистан и Россия тесно сотрудничают в военной и военно-технической сфере как в двухстороннем формате, так и по линии ОДКБ.

Он напомнил, что в 2013 году в рамках ОДКБ была принята программа оказания помощи Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном.

Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана существенно обострилась из-за действий боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ), теснящих правительственные войска и захватывающих новые территории.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]