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ТЭК 27.07.2021 12:44

СП SOСAR интересуется проектами в Украине

Азербайджанская сервисная компания SOСAR AQS рассматривает возможность инвестировать в украинские недра, сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах по результатам рабочей встречи в Киеве в понедельник.

"Представители компании SOСAR AQS заинтересованы инвестировать в украинские недра из-за наличия в нашей стране значительного потенциала как углеводородных залежей, так и сырья для производства батарей для электрокаров и электроники", - написал Опимах на своей странице в Facebook.

По его словам, стороны договорились продолжить диалог с целью внедрения и реализации совместных бизнес-проектов.

Опимах также предложил азербайджанским партнерам обратить внимание на созданный Госгеонедр «Инвестиционный атлас недропользователя», содержащий вакантные участки недр с залежами стратегических и критических полезных ископаемых, а также data-room вторичной геологической информации, включающей подробные данные об объектах недропользования, земельных участках в пределах контуров месторождений, а также геологические отчеты.

SOCAR AQS учреждена в 2007 году компанией SOCAR, Nobel Oil Services и Abseron Qazma Sirketi как совместное предприятие, оказывающее комплексные услуги по бурению и управлению скважинами. Nobel Oil Services является основным акционером SOCAR AQS.

Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, бурению горизонтальных скважин, освоению скважин, капитальному ремонту скважин, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГЕТИКА, НЕФТЕГАЗ, НЕДРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]