СП SOСAR интересуется проектами в Украине

Азербайджанская сервисная компания SOСAR AQS рассматривает возможность инвестировать в украинские недра, сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах по результатам рабочей встречи в Киеве в понедельник.

"Представители компании SOСAR AQS заинтересованы инвестировать в украинские недра из-за наличия в нашей стране значительного потенциала как углеводородных залежей, так и сырья для производства батарей для электрокаров и электроники", - написал Опимах на своей странице в Facebook.

По его словам, стороны договорились продолжить диалог с целью внедрения и реализации совместных бизнес-проектов.

Опимах также предложил азербайджанским партнерам обратить внимание на созданный Госгеонедр «Инвестиционный атлас недропользователя», содержащий вакантные участки недр с залежами стратегических и критических полезных ископаемых, а также data-room вторичной геологической информации, включающей подробные данные об объектах недропользования, земельных участках в пределах контуров месторождений, а также геологические отчеты.

SOCAR AQS учреждена в 2007 году компанией SOCAR, Nobel Oil Services и Abseron Qazma Sirketi как совместное предприятие, оказывающее комплексные услуги по бурению и управлению скважинами. Nobel Oil Services является основным акционером SOCAR AQS.

Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, бурению горизонтальных скважин, освоению скважин, капитальному ремонту скважин, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.

Н.Аббасова