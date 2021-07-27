Xalq Bank сократил в I полугодии активы на 5,6%, прибыль – в 3 раза

Азербайджанский «Xalq Bank» сократил в январе-июне 2021 года активы на 5,6% - до 2 млрд 222,172 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года составил 1 млрд 405,348 млн манатов (спад на 4,7% по сравнению с показателем на конец 2020г - ИФ).
Обязательства банка равны 1 млрд 785,357 млн манатов (спад на 6,8%).
Депозитный портфель в банке оценивается в 1 млрд 444,936 млн манатов (спад на 9,2%).
Капитал банка на 30 июня 2021 года составляет 436,815 млн манатов (не изменился), уставный капитал – 364 млн 772,54 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии 2021 года составила 5 млн 819,48 тыс. манатов (спад в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – ИФ).
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и является 4-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.
Х.Насирзаде
Президент Азербайджана принял спикера парламента Турции
Губернатор Оклахомы прибыл в Баку для расширения стратегических партнерских отношений с Азербайджаном
ВОЗ исключила «российский» штамм коронавируса из списка для отслеживания
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в I полугодии погиб 31 человек - МЧС
Число заражений COVID-19 в мире превысило 194,7 млн - университет Хопкинса
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Приближающийся к Японии тропический шторм принес дожди и сильный ветер в Токио
При взрыве на химическом предприятии в Леверкузене есть пострадавшие
Российские пограничники не будут привлекаться для охраны таджикско-афганской границы - МИД Таджикистана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о приёме на работу сотрудников
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
Впервые в небе над Карабахом самолеты AZAL получили радиопозывные сигналы
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом