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Финансы 27.07.2021 12:46

Xalq Bank сократил в I полугодии активы на 5,6%, прибыль – в 3 раза

Азербайджанский «Xalq Bank» сократил в январе-июне 2021 года активы на 5,6% - до 2 млрд 222,172 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года составил 1 млрд 405,348 млн манатов (спад на 4,7% по сравнению с показателем на конец 2020г - ИФ).

Обязательства банка равны 1 млрд 785,357 млн манатов (спад на 6,8%).

Депозитный портфель в банке оценивается в 1 млрд 444,936 млн манатов (спад на 9,2%).

Капитал банка на 30 июня 2021 года составляет 436,815 млн манатов (не изменился), уставный капитал – 364 млн 772,54 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии 2021 года составила 5 млн 819,48 тыс. манатов (спад в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – ИФ).

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и является 4-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]