Xalq Bank сократил в I полугодии активы на 5,6%, прибыль – в 3 раза

Азербайджанский «Xalq Bank» сократил в январе-июне 2021 года активы на 5,6% - до 2 млрд 222,172 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года составил 1 млрд 405,348 млн манатов (спад на 4,7% по сравнению с показателем на конец 2020г - ИФ).

Обязательства банка равны 1 млрд 785,357 млн манатов (спад на 6,8%).

Депозитный портфель в банке оценивается в 1 млрд 444,936 млн манатов (спад на 9,2%).

Капитал банка на 30 июня 2021 года составляет 436,815 млн манатов (не изменился), уставный капитал – 364 млн 772,54 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии 2021 года составила 5 млн 819,48 тыс. манатов (спад в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – ИФ).

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и является 4-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

Х.Насирзаде