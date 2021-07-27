Президент Азербайджана принял спикера парламента Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, сообщает официальный сайт главы государства.
В ходе встречи стороны отметили успешное сотрудничество двух стран во всех сферах.
Вместе с этим Алиев и Шентоп обсудили предстоящую встречу спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, которая состоится в Баку. Было также отмечено, что сотрудничество трех стран сформировало новые рамки для сотрудничества в Евразии в широком смысле.
Кроме того, на встрече было отмечено, что межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается, и была выражена уверенность в дальнейшем укреплении и расширении дружественных и братских отношений между двумя странами.
Шентоп на встрече подчеркнул, что вся турецкая делегация планирует посетить город Шуша.
Х.Насирзаде
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