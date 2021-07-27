Президент Азербайджана принял спикера парламента Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе встречи стороны отметили успешное сотрудничество двух стран во всех сферах.

Вместе с этим Алиев и Шентоп обсудили предстоящую встречу спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, которая состоится в Баку. Было также отмечено, что сотрудничество трех стран сформировало новые рамки для сотрудничества в Евразии в широком смысле.

Кроме того, на встрече было отмечено, что межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается, и была выражена уверенность в дальнейшем укреплении и расширении дружественных и братских отношений между двумя странами.

Шентоп на встрече подчеркнул, что вся турецкая делегация планирует посетить город Шуша.

Х.Насирзаде