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Внешняя политика 27.07.2021 13:03

Президент Азербайджана принял спикера парламента Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе встречи стороны отметили успешное сотрудничество двух стран во всех сферах.

Вместе с этим Алиев и Шентоп обсудили предстоящую встречу спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, которая состоится в Баку. Было также отмечено, что сотрудничество трех стран сформировало новые рамки для сотрудничества в Евразии в широком смысле.

Кроме того, на встрече было отмечено, что межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается, и была выражена уверенность в дальнейшем укреплении и расширении дружественных и братских отношений между двумя странами.

Шентоп на встрече подчеркнул, что вся турецкая делегация планирует посетить город Шуша.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ШЕНТОП, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]