Активы ГНФАР в I полугодии увеличились на 1,2%

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-июне 2021 года увеличились на 1,24% - до $44 млрд 104,9 млн на 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы ГНФАР.
ГНФАР подчеркивает, что рост активов имел место за счет увеличения доходов Госнефтефонда, в том числе от управления его средствами.
«В течение указанного периода была зафиксирована положительная доходность по всем компонентам инвестиционного портфеля фонда, а наибольшая доходность зафиксирована по субпортфелю акций», - говорится в сообщении фонда.
Доходы ГНФАР за I-ое полугодие составили 6 млрд 886,1 млн манатов. При этом доходы фонда от продажи прибыльной нефти и газа составили 4 млрд 175 млн манатов, транзитные доходы – 10,8 млн манатов, бонусные выплаты – 768,6 млн манатов, поакровые выплаты – 4,7 млн манатов. Доходы от управления активами фонда за отчетный период составили 1 млрд 927 млн манатов или 28% всех доходов ГНФАР.
В целом расходы фонда в отчетный период составили 4 млрд 708,7 млн манатов.
В структуре расходов фонда трансферты в госбюджет Азербайджана составили 4 млрд 696,7 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг – 1,4 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 10,6 млн манатов.
Внебюджетные расходы ГНФАР, полученные от курсовой разницы, по итогам I-го полугодия составили 1 млрд 258,2 млн манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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