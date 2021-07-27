Немецкие СМИ сообщают о взрыве на химическом предприятии в Леверкузене

Газета Bild во вторник сообщила о взрыве на химическом предприятии Currenta в городе Леверкузен, по информации телеканала WDR, ЧП произошло на нефтебазе.

Сообщается, что над городом висят клубы черного дыма, через систему оповещений о городских происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.

На настоящий момент заблокированы проезды по нескольким шоссе неподалеку, другие подробности пока не известны.