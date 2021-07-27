Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0231 GBR   2.3508 TRY   0.1986

Цена на нефть

26.07 $/bbl   WTI 71.91 - Brent 74.50 -

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.07.2021 17:30

Президент Таджикистана обсудил с главой Минобороны Китая ситуацию в Афганистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник в Душанбе обсудил с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Глава таджикского государства с тревогой высказался о критическом развитии обстановки в этой соседней стране, в том числе в приграничных с Таджикистаном регионах и проинформировал министра обороны дружественного Китая о мерах, принимаемых Таджикистаном для укрепления охраны таджикско-афганской границы и своего оборонного потенциала в целом", - сообщает пресс-служба.

"Стороны, отметив, что резкое ухудшение военно-политической ситуации в северных и северо-восточных районах Афганистана приводит к росту напряженности и отрицательно сказывается на общем положении с обеспечением региональной безопасности, указали на важность продолжения тесной координации между соответствующими службами и профильными ведомствами двух стран", - отмечается в сообщении.

Они также отметили важность всестороннего содействия продвижению межафганского переговорного процесса.

Рахмон назвал взаимодействие в области обороны и безопасности важным вектором отношений двух стран. Он подчеркнул, что совместная борьба с терроризмом и экстремизмом, сепаратизмом, транснациональной организованной преступностью, в том числе незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и другими угрозами является актуальным направлением сотрудничества Таджикистана и Китая в сфере безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ, АФГАНИСТАН, ОБСТАНОВКА


Похожие новости


Президент Таджикистана и зампред ЦВС КНР обсудили обеспечение безопасности на границе с Афганистаном Таджикская Talco и китайский инвестор построят новый алюминиевый завод за $1,6 млрд Китай выделяет Таджикистану льготный кредит на $79 млн для реконструкции ЛЭП

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]