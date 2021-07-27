Таджикистан поддержит решение по включению Ирана в ШОС - глава МИД

Таджикистан поддержит решение по включению Ирана в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если оно будет принято путем консенсуса, заявил во вторник на пресс-конференции в Душанбе министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин.

"Таджикистан готов присоединиться к решению о включении Ирана в состав ШОС, если оно будет принято путем консенсуса государств-участников", - отметил министр.

По его словам, за последние четыре года вопрос о начале процесса по принятию Ирана в состав ШОС в повестке дня организации не рассматривался.

"Имеется определенный порядок, и процедура принятия новых членов организации...Процесс занимает несколько лет. Например, если вспомнить процесс принятия в ШОС Индии и Пакистана, запрос был рассмотрен в 2014 году, и лишь спустя 3 года было принято решение об их членстве", - уточнил глава МИД Таджикистана.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят восемь стран: Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.