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ТЭК 27.07.2021 13:33

Грузия в I полугодии увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 21,4%

Производство электроэнергии в Грузии в январе-июне 2021 года составило 5 млрд 530,4 млн кВт.ч, что на 2,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, сообщило АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

При этом выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны выросла на 4,7%, - до 4 млрд 570,1 млн кВт.ч (82,6% всего объема собственной генерации), а на теплоэлектростанциях снизилась на 27,5%, до 917,1 млн кВт.ч (16,6%).

Единственная в Грузии ветряная электростанция сократила производство на 7,1%, до 43,3 млн кВт.ч (0,8%).

За шесть месяцев текущего года импорт электроэнергии вырос в 2,2 раза - до 1 млрд 706,1 млн кВт.ч. В том числе из России было поставлено 1 млрд 39,9 млн кВт.ч (рост в 2,8 раза), из которых 923,7 млн кВт.ч транспортировано в Абхазию. Из Азербайджана было получено 505 млн кВт.ч (рост на 21,4%), еще 161,2 млн кВт.ч поступили из Турции, откуда в январе-июне прошлого года электроэнергия не импортировалась.

Экспорт электроэнергии из Грузии за январь-июнь этого года увеличился в 2,5 раза, до 339,6 млн кВт.ч. Из них 206,8 млн кВт.ч было поставлено в Турцию (рост в 3,4 раза), 108,2 млн кВт. ч - в Армению (рост в 1,8 раза), 24,6 млн кВт.ч - в Азербайджан (рост в 1,9 раза).

Транзит электроэнергии через территорию страны, который осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, составил 48,2 млн кВт. ч (снижение на 41,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]