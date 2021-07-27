Грузия в I полугодии увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 21,4%

Производство электроэнергии в Грузии в январе-июне 2021 года составило 5 млрд 530,4 млн кВт.ч, что на 2,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, сообщило АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).
При этом выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны выросла на 4,7%, - до 4 млрд 570,1 млн кВт.ч (82,6% всего объема собственной генерации), а на теплоэлектростанциях снизилась на 27,5%, до 917,1 млн кВт.ч (16,6%).
Единственная в Грузии ветряная электростанция сократила производство на 7,1%, до 43,3 млн кВт.ч (0,8%).
За шесть месяцев текущего года импорт электроэнергии вырос в 2,2 раза - до 1 млрд 706,1 млн кВт.ч. В том числе из России было поставлено 1 млрд 39,9 млн кВт.ч (рост в 2,8 раза), из которых 923,7 млн кВт.ч транспортировано в Абхазию. Из Азербайджана было получено 505 млн кВт.ч (рост на 21,4%), еще 161,2 млн кВт.ч поступили из Турции, откуда в январе-июне прошлого года электроэнергия не импортировалась.
Экспорт электроэнергии из Грузии за январь-июнь этого года увеличился в 2,5 раза, до 339,6 млн кВт.ч. Из них 206,8 млн кВт.ч было поставлено в Турцию (рост в 3,4 раза), 108,2 млн кВт. ч - в Армению (рост в 1,8 раза), 24,6 млн кВт.ч - в Азербайджан (рост в 1,9 раза).
Транзит электроэнергии через территорию страны, который осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, составил 48,2 млн кВт. ч (снижение на 41,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года).
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