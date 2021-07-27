При взрыве на химическом предприятии в Леверкузене есть пострадавшие

При взрыве на химическом предприятии в Леверкузене пострадали люди, сообщила полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в твиттере.

"Ситуация в Леверкузене-Виздорф пока не прояснена. На месте находится много сотрудников полиции, они проясняют ситуацию. Есть несколько раненых", - говорится в сообщении.

Газета Bild во вторник сообщила о взрыве на химическом предприятии Currenta в городе Леверкузен, по информации телеканала WDR, ЧП произошло на нефтебазе.

Сообщается, что над городом висят клубы черного дыма, через систему оповещений о городских происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.