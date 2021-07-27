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Дальнее зарубежье 27.07.2021 13:55

При взрыве на химическом предприятии в Леверкузене есть пострадавшие

При взрыве на химическом предприятии в Леверкузене пострадали люди, сообщила полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в твиттере.

"Ситуация в Леверкузене-Виздорф пока не прояснена. На месте находится много сотрудников полиции, они проясняют ситуацию. Есть несколько раненых", - говорится в сообщении.

Газета Bild во вторник сообщила о взрыве на химическом предприятии Currenta в городе Леверкузен, по информации телеканала WDR, ЧП произошло на нефтебазе.

Сообщается, что над городом висят клубы черного дыма, через систему оповещений о городских происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]