Глава МВД Литвы предложила ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за потока нелегальных мигрантов

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", - заявила министр на пресс-конференции во вторник, передает агентство BNS.

В свою очередь, председатель Комитета сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что введение чрезвычайного положения может быть рассмотрено для взятия под контроль ситуации с миграционным кризисом.

По его словам, в таком случае контроль над границей взяла бы на себя армия и проникновение на территорию республики было бы невозможным.

"Должны быть рассмотрены все варианты, мы должны быть готовыми ко всем ситуациям, и это одна из опций, которая может превратиться в реальность", - заявил Касчюнас BNS о возможности введения чрезвычайного положения в стране на границе с Белоруссией.

По его словам, существенное отличие заключалось бы в том, "что по сути полностью контролировалось бы пересечение границы, любые нарушения пресекались бы и было бы запрещено попадать на литовскую территорию".

"Это означает, что в определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод, без затрагивания нашего демократического процесса, только на пограничном пространстве контроль перенимается армией и граница, по сути, закрывается и нарушения невозможны", - сказал он.

Глава КНБО также отметил, что для ведения чрезвычайного положения следует заручиться согласием руководства страны - как президента, так и сейма.

По законам Литвы чрезвычайное положение вводит сейм, а между парламентскими сессиями это может сделать президент, однако тогда он созывает внеочередную сессию парламента, и сейм утверждает или отменяет решение главы государства.

В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в данный момент нет предпосылок, которые бы позволили объявить в стране чрезвычайное положение, кроме того, по его мнению, оно не способствовало бы значительно контролю над вызовами нелегальной миграции.

"Я бы не хотел спекулировать на эту тему вообще, потому что предпосылок для введения чрезвычайной ситуации пока нет, а если бы они были, то было бы совсем иное дело, совершенно иные обсуждения (...). Я считаю, что мы можем этого избежать, нужно просто договорится, чтобы уполномоченные правительством ведомства могли совершить те действия, которые должны совершить, а с жителями все равно нужно будет договориться в любом случае. При каких условиях - иной вопрос", - сказал BNS во вторник Анушаускас.

По его словам, с введением чрезвычайного положения на конкретных территориях могут ограничиваться "права и возможности граждан". "Я считаю, что чрезвычайное положение не требуется ни в каком виде, поскольку оно не будет помогать контролю над ситуацией" - сказал он.

Министр считает, что существенными целями в данный момент является переселение мигрантов с погранзастав и освобождение этих помещений для вновь прибывающих потоков иностранцев, укрепление охраны границы.

По словам Анушаускаса, введение чрезвычайного положения, кроме прочего, обострит ситуацию в свете приближающихся учений российско-белорусских учений "Запад".

Во вторник о введении чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом заговорил и лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис, однако он отметил, что для этого требуется широкое политическое согласие, а также работа с общественностью.

О введении чрезвычайного положения политик заявил после подавленного в понедельник протеста в Рудникай, где несколько десятков человек сопротивлялись планам правительства поселить на полигоне в палаточном городке нелегальных мигрантов. Протестующие блокировали дорогу, ведущую на территорию. Должностным лицам пришлось силой растаскивать протестующих.

По закону чрезвычайное положение может быть введено на всей территории Литвы или на ее части - в отдельных территориально-административных единицах, пограничных участках или в других частях территории государства.

По последним данным Службы охраны государственной границы Литвы, с начала года в республике на границе с Белоруссией задержали 2 тыс. 893 нелегальных мигранта. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки

Пограничники утверждают, что основная часть задержанных прибывает в Литву, чтобы затем попасть в государства Западной Европы. Политики считают наплыв мигрантов "гибридной атакой" "белорусского режима".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их ловить", - сказал Лукашенко.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Белоруссии правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.