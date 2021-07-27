В Кремле не хотели бы, чтобы вывод войск США из Ирака привел к нестабильной ситуации в этой стране

Прогнозы о том, как скажется вывод войск США из Ирака на ситуации в регионе, пока преждевременны, но в Кремле не хотели бы, чтобы эта страна пополнила список нестабильных территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас пока рано предвосхищать события, но не хотелось бы, чтобы, в целом, к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за ситуацией в Ираке.
При этом он заметил, что ситуация в этой стране отличается от афганской, так как там "остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников".
"Очевидно, что ситуация в Ираке и Афганистане совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить какие-то параллели, но нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами", - добавил он.
Песков также обратил внимание, что ранее власти США заявляли, что рано или поздно выведут своих военных из Ирака, так что это решение не стало для Кремля новостью.
У представителя Кремля также поинтересовались, могут ли в Ираке существовать какие-то силы, которые в настоящее время запрещены в России, но с которыми Москва потенциально могла бы вести переговоры.
"Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы в этом", - ответил Песков.
Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года.
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