Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0231 GBR   2.3508 TRY   0.1986

Цена на нефть

26.07 $/bbl   WTI 71.91 - Brent 74.50 -

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.07.2021 19:02

В Евросоюзе 70% взрослого населения привиты хотя бы одной дозой вакцины - глава ЕК

Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 - привить до конца июля хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС.

"ЕС сдержал слово и выполнил свое обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения Европейского союза хотя бы одной прививкой. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинацией", - заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был очень успешным.

При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, потому что распространившийся вариант вируса "дельта" очень опасен.

ЕС продолжит поставлять вакцины в достаточном количестве, добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВАКЦИНАЦИЯ, ДАННЫЕ


Похожие новости


ЕС в июле сможет обеспечить вакцинацию 70% взрослых жителей - глава Еврокомиссии В ЕС применили уже более 300 млн доз вакцин от коронавируса - глава Еврокомиссии В ЕС сделано уже более 150 млн прививок от COVID-19 Фон дер Ляйер предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов Венгрия и Мальта лидируют среди стран ЕС по доли вакцинировавшихся от коронавируса Использование «паспорта вакцинации» будет добровольным - еврокомиссар

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]